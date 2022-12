Football - P2A (bilan de mi-saison) : Xhoris n’a pas encore dit adieu au Top 5

Xhoris est un habitué du Top 5 qu'il intègre souvent en déjouant les pronostics. C'est que le club est un exemple d'humilité et de bonne gestion. "Nous n'avons pas les moyens financiers de nos concurrents et il n'y a jamais de révolution durant l'entre-saison chez nous, intervient David Nicolas. Notre politique, c'est d'améliorer le groupe de manière chirurgicale, avec des jeunes du coin que l'on essaie de mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent évoluer et pour qu'ils aient envie de rester chez nous."