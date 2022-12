Football - P2A (bilan de mi-saison) : Fabrice Piters (Templiers-Nandrin) : « Les jeunes restent notre priorité »

L'ancien coach est, lui, revenu en qualité de directeur sportif et une de ses premières décisions fut d'enrôler Pierre Sougnez en qualité d'entraîneur. "Il a signé pour deux ans et pour continuer à développer le projet jeunes qui est vraiment notre priorité. Des jeunes de Templiers, bien sûr, mais aussi de l'extérieur comme Saglam, Gagliardi ou Dormal, arrivés en droite ligne de Seraing. Mais il fallait aussi de l'expérience pour encadrer cette jeunesse prometteuse. C'est pourquoi nous avons transféré des garçons comme Morsat, Delbouille ou Cloes qui a malheureusement peu joué en raison d'une longue suspension consécutive à des faits qui ont eu lieu à Huy l'an dernier."

Ce mix intelligemment constitué s'est cassé les dents sur les ténors de la compétition en début de championnat (NDLR: un sur douze dont un prometteur partage inaugural à Ferrières) avant de trouver son rythme de croisière. "Nous souhaitions vivre une saison tranquille et nous sommes dans cet objectif. Avec vingt-deux unités au moment de boucler 2022, nous ne sommes pas encore sauvés mais quasi. Il reste trente-six points à prendre et en récolter la moitié ne semble pas irréaliste, d'autant plus que nous avons déjà joué deux fois Momalle, Braives et Ferrières. Oui, atteindre les quarante points ce serait magnifique." Il faudra pour cela, notamment, que Templiers resserre les boulons derrière. "Effectivement, car nous sommes la deuxième moins bonne défense alors que nous possédons un des meilleurs gardiens."

Mathieu Delbouille que les Nandrinois espèrent prolonger tout comme l'increvable Jean-Philippe Morsat qui, à 38 ans, est le meilleur buteur de l'équipe avec 14 buts. Avec des garçons de cette trempe pour les encadrer, les jeunes Templiers, effectivement, ne peuvent que continuer à bien grandir.