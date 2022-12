Lancée il y a quelques mois, la deuxième équipe de Strée a mis du temps à l’allumage. " Malheureusement, on a manqué de chance au niveau des blessures, déplore Guy Ekwalla. Au complet, comme ce fut le cas lors du dernier match face à Marchin B ou Wasseiges B, on peut embêter pas mal d’équipes. Mais, cette saison, on ne souhaite pas se mettre des objectifs. Par contre, la saison prochaine… "