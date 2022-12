Alain Woolf: «Je n’ai vu que des sourires»

Toujours très actif et proche des joggeurs, Alain Woolf a enfourché son vélo pour faire le tour des parcours durant la course. à son retour au Hall des Templiers, nous lui annonçons qu’ils étaient donc 290 à s’être déplacés samedi matin. " Je suis vraiment satisfait , sourit l’organisateur. Vu le changement de date, les deux années sans course à cause du Covid et le fait que cela ait lieu un samedi matin, je suis très content. Personne ne s’est perdu et nous avons de beaux vainqueurs chez les hommes et chez les dames. "