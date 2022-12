P4A (bilan de mi-saison) : Limont ou l'art de rebondir

"Notre début de championnat a été en dent de scie en raison de la blessure d’Antoine Lebrun. Défensivement, on se cherchait un peu", pointe Goeffrey Dengis, le capitaine limontois.

La défaite face à Couthuin B, le tournant

Le 9 octobre dernier marque sans aucun doute le tournant dans la saison des Limontois. Ce jour-là, Limont concède, à Couthuin B, sa plus lourde défaite de la saison. "Après la rencontre, le groupe s’est regardé dans le miroir. On n’avait plus grand-chose à perdre", glisse le capitaine. Une discussion qui a porté ses fruits car le groupe drivé par David Jeunehomme n’a plus connu la défaite depuis lors.

Un mélange parfait entre jeunesse et expérience

Prenez une défense centrale composée d’Olivier Ebhodaghe et François Bernard, un milieu avec Damien Lebrun et Geoffrey Dengis ainsi qu’une attaque où se trouvent Egon Demoulling aux côtés de Nicolas Lapaix et vous obtiendrez un mix parfait entre jeunesse et expérience. "Par rapport à la saison dernière, je trouve que Limont est plus complet. Un joueur comme Egon (NDLR: Demoulling) est la belle révélation de cette saison. Je mentionnerais également Adrien François qui monte en puissance", analyse Geoffrey Dengis.

Face au Top 5, c’est presque un sans-faute

Hormis un partage contre Vaux-Borset, Limont a engrangé le maximum de points face à Geer, Faimes et Jehay. Quatre équipes faisant partie du Top 5. "Cela veut dire beaucoup, estime le capitaine limontois. Nous ne sommes pas à notre place (NDRL: deuxième) par hasard. Pour moi, on a une bonne chance d’être champion si on s’impose contre Geer à la reprise." Une rencontre qui pourrait s’avérer capitale pour la suite de la saison. Qu’importe le résultat le 15 janvier prochain, Limont ne s’avouera jamais vaincu. Et rebondira.