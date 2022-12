Jogging: Yohan Zaradski, le plus valeureux des Templiers

Arnaud Renard, vainqueur sortant, Olivier Remacle, Gert Theunis, le recordman de l’épreuve, ou encore Quentin Poncelet sont présents sur la ligne de départ. Mais dès les premiers mètres, un homme prend tout le monde de court… et on ne le reverra que dans la zone d’arrivée: Yohan Zaradski. Le Verviétois s’impose finalement dans un chrono de moins de 33 minutes, une solide performance. "J’avais envie de finir l’année sur une bonne note puisque je n’avais pas pu participer à la Corrida de Verviers, étant malade, la semaine dernière. Je voulais voir ce que les jambes racontaient car je devais faire un entraînement tempo. Je n’ai pas réfléchi, j’ai fait mon entraînement et je n’ai fait que regarder devant. Cette victoire fait du bien pour le moral. On va maintenant passer de bonnes fêtes."

Et c’est finalement devant Quentin Poncelet et Arnaud Renard que le Verviétois s’impose. Pour le local de l’étape, conserver son titre, acquis en 2019, était tout bonnement impossible. "Yohan est inaccessible, il est au-dessus du lot, reconnaît celui qui échoue à quelques secondes à peine de la deuxième place. J’ai préféré jouer la deuxième place plutôt que me griller et peut-être tout perdre. Quentin Poncelet s’est échappé après cinq kilomètres, mais je ne termine finalement pas loin de lui. J’en avais encore sous la semelle en plus, c’est de bon augure pour la suite. "

Et la suite, elle s’annonce dans les labourés pour le Remicourtois, qui compte bien décrocher le titre LBFA chez les Masters, lui qui a déjà décroché deux podiums en CrossCup. Rendez-vous donc à Hannut le 22 janvier !

Pour être tout à fait complet, notons que c’est l’Allemande Sonja Vernikov qui l’a emporté chez les dames. Avec, à la clé, une nouvelle superbe performance puisqu’elle termine dans le Top 10 au scratch. Preuve de la réputation du jogging des Templiers, les vainqueurs ne sont pas n’importe qui.