6,5 sur 10 car on ne peut pas mettre plus quand on commence par un deux sur douze. On a eu ensuite la série de matchs sans défaite qui a permis de nous replacer. Mais on ne peut passer sous l’éteignoir nos prestations peu convaincantes à domicile ainsi que notre sixième place actuelle qui est un peu en dessous de nos espérances.

Comment expliquez-vous les moins bonnes performances à domicile ?

L’absence d’un vrai pivot permettrait de conclure certaines situations dominantes à domicile et il faut reconnaître que beaucoup d’équipes sont beaucoup plus prudentes quand elles viennent nous rendre visite et cela nous oblige à faire plus le jeu. On a plus d’occasions que nos adversaires avec ce manque de concrétisation.

Le second tour ne s’annonce que meilleur ?

Si on gagne une place et qu’on termine dans le Top 5, on aura atteint l’objectif. J’attends plus de mon noyau car je pense qu’il est qualitativement et quantitativement meilleur. Le Top 5 sera une belle réussite

Les transferts n’apportent pas encore assez, êtes-vous d’accord ?

Pas vraiment car quand on voit les prestations des Lahaque, Teise et Macé, on ne peut que s’en réjouir. La balance est donc quand même un peu positive

Est-ce que cela pourrait être votre dernière saison comme coach ?

Est-ce que mon rôle va évoluer ? Il ne serait pas impossible que mon adjoint André Detilloux prenne plus de place que moi sur le terrain mais cela reste à l’étude, on va dire. Et comme, en plus, il a le diplôme UEFA A, cela permet de répondre aux nouvelles normes de l’ACFF.

Avec les nouvelles normes de l’ACFF, pourrait-on voir un jour Hamoir demander la licence ?

C’est au comité qu’il faut le demander mais cela me semble compliqué même si les choses se sont assouplies. Il reste le problème des infrastructures. On pourrait avoir une dérogation pour une saison mais franchement, à titre personnel, je n’ai pas l’impression que ce soit facilement faisable.

Y aura-t-il un mercato à Hamoir ?

Clairement, non !