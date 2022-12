Portrait | Martin Ceulers, le basketteur du futur à Waremme

À 21 ans, le distributeur ne croyait pas non plus atteindre ce niveau. "J’avoue effectivement que je ne m’attendais pas à me sentir aussi bien et surtout aussi tôt. Il y a trois saisons, j’ai un peu été lancé dans la cage aux lions en devant rapidement me montrer performant et j’ai réussi à sortir de ma zone de confort pour progresser. Je suis toujours en pleine construction mais je suis dans un fonctionnement idéal pour grandir. J’ai la chance de côtoyer des joueurs d’expérience en R1 et en P1 et cela me permet d’apprendre continuellement. Le fait de pouvoir jouer dans les deux effectifs est aussi une chance pour pouvoir continuer cette construction", confie le fils de Luc, président de l’ABC Waremme.

Mais, jusqu’où cela pourra emmener le Wawa ? Difficile de le dire. Grand, intelligent, doté d’une belle vision du jeu, le meneur est aussi capable de marquer et de prendre ses responsabilités, comme lors du dernier match de championnat où Tilff s’est mordu les doigts. "On a tenté un coup de poker en reculant et en le laissant prendre ses tirs. Mais il nous a allumés en continuant aussi à construire pour son équipe. Un comportement rare qui prouve qu’il peut clairement déjà viser plus haut", nous confiait d’ailleurs, sans détour, Quentin Pincemail, le mentor des Porais.

Maintenant, l’étudiant en 4e ingénieur à Helmo ne se presse pas. "Actuellement, le fait d’aller jouer dans les divisions supérieures n’est pas un projet direct. On verra comment le championnat se passe, explique le frère de Guillaume. J’ai vraiment eu cette chance de pouvoir évoluer, année après année, dans différentes équipes adultes. Y rencontrant des adversaires différents, des coéquipiers différents et des visions du basket différentes. C’est tout cela qui me permet d’aller de l’avant et de façonner mon jeu. Je n’ai jamais eu peur de prendre des responsabilités car je sens que j’ai toujours mes coéquipiers derrière moi qui me poussent à le faire. Je sais que j’ai encore énormément de choses à apprendre, je suis en cours de construction donc, une chose à la fois d’autant qu’il y aura des stages avec mes études l’an prochain. On va déjà tenter de confirmer en 2023 !"

Une étape à la fois, un challenge à la fois… c’est comme cela que l’on va très haut !