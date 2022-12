P3A : Sébastien Baucamp ne sera plus le coach de Fraiture Sports en 2023-2024

Arrivé cet été du côté de Fraiture Sports, Sébastien Baucamp a décidé de quitter le club à la fin de la saison. Le choix, douloureux, s’inscrit dans une certaine logique puisqu’il y a un mois, l’ancien adjoint hutois, avait repris l’équipe en main, après l’avoir laissé, le temps de deux semaines, à Patrick Gaspar, pour lui dépanner sur la pelouse. "Je tiens à remercier Yves Laermans, le président, pour la confiance donnée, glisse Sébastien Baucamp. Je veux absolument sauver l’équipe en troisième provinciale mais je quitte le club en fin de saison. Les raisons ? J’estime que le président n’est pas assez aidé, il doit tout faire et il n’y a pas un suivi chez les jeunes. Puis, je préfère l’annoncer maintenant afin que le club puisse me trouver un remplaçant, non pas sur un coup de tête, mais après une bonne réflexion."