P3A (bilan de mi-saison): Laurent Leloup croit encore en les chances d’Oreye

Car si la P3 de 2022-2023 avait été annoncée en prélude comme l’une des plus relevées de ces dernières années, le classement prouve que la réputation est bonne. Huitième, Oreye n’est, en effet, qu’à trois petits points du Top 5. Et s’il sait que la route sera longue et compliquée, Laurent Leloup reste confiant pour la suite. "Nous devons être plus réguliers. Depuis que je suis ici, je me rends compte que d’une semaine à une autre, on peut être imbattable puis faire 2-2 contre Wasseiges. Tout reste à faire et ça sera bien entendu compliqué, mais je reste confiant. On sera dans le Top 5 et donc, au tour final."