P3A (bilan de mi-saison): Fraiture Sports ne compte pas abandonner

Si une équipe doit oublier cette première partie de championnat, c’est bien Fraiture Sports. Après un super-début de saison et une place au bord du top 5, les protégés de Sébastien Baucamp se sont écrasés, pour ne plus remporter le moindre match depuis fin août. Une petite catastrophe, donc, que l’entraîneur tente d’analyser. "Nous avons bien démarré puis nous n’avons pas échappé aux blessés. Je pense que nous nous sommes vus trop beaux et malheureusement, la réalité nous a vite rattrapés. Il faut se rendre compte qu’il y a 23 nouveaux joueurs. C’est compliqué…"