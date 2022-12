P3A (bilan de mi-saison) : à Strée, on pense à la montée

Dès lors, où peuvent s’arrêter les limites des Stratois ? Nul ne le sait réellement, mais une chose est sûre: avec ce ticket assuré en vue du tour final, Strée n’est finalement qu’à trois victoires de la montée en deuxième provinciale. "J’étais partisan de ce projet comme joueur, puis adjoint et désormais comme entraîneur. La force, mais aussi la faiblesse de ce noyau c’est dans la tête. Les gars ont énormément de caractère et on l’a vu à quelques reprises, ils vont prendre les points dès qu’ils sentent que c’est accessible. Il faut trouver le bon équilibre mais oui, il ne nous faut plus que trois victoires pour monter, donc on jouera le coup à fond" analyse Nicolas Valente.

Mais hormis cette force de caractère, qu’est-ce qui explique la réussite du club ? Certaines individualités qui sortent du lot à certains moments, oui. Mais avant tout, Strée est une équipe qui sait s’adapter à son adversaire. Si l’équipe fanion du club de Pierre Crochet sait faire circuler le cuir sur toutes les formes de prairies, elle sait aussi mettre le pied quand cela semble nécessaire. "Je partage cette analyse, opine le T1 stratois. Notre polyvalence nous a déjà permis de nous en sortir de certaines situations. Puis le groupe est expérimenté et on sait que dans cette série, c’est primordial."

Désormais à sept unités de Thisnes, le titre semble compliqué à aller chercher pour les équipiers d’Adrien Carlozzi. Mais une chose est sûre: Strée va continuer de se battre et sera prêt au bon moment pour disputer un tour final mémorable dans les meilleures conditions possibles.