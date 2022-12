Les Orétois domptent l’Escale version Christiaens

Dès les premières minutes, ce sont les Sucriers qui prennent le jeu à leur compte. Vanderveck et consorts multiplient les combinaisons face à des locaux qui peinent à trouver leurs marques sur le parquet. "Il faut se dire que certains n’ont jamais joué au futsal de leur vie tandis que d’autres jouaient dans des ligues amateurs" expliquait Manu Christiaens. La domination visiteuse ne va d’ailleurs pas tarder à se traduire au marquoir. Sur des actions d’école, Vanderveck et consorts parviennent à chaque fois à isoler un de leurs coéquipiers. Gillard est impuissant et ne peut que constater les dégâts dans son cercle. "Nous avons vraiment bien joué pendant une vingtaine de minutes. Nous aurions même dû inscrire davantage de buts car après ils ont commencé à rentrer dans la rencontre" pointait Damien Kremer, entraîneur d’Oreye. Car oui, les Wawas apprennent vite et bien. En témoigne leur réduction du score avant la mi-temps à 1-3 juste avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les débats s’équilibrent et l’Escale tente de mettre la pression sur son adversaire du jour. Mais les gars de Damien Kremer ne tremblent pas malgré une nouvelle réalisation waremienne. "Je m’étais préparé à ce qu’ils jouent à fond vu que c’était une nouvelle équipe. Mais aujourd’hui (NDLR: vendredi), je pense que l’expérience a fait la différence" se satisfaisait le mentor orétois.

« On va se sauver »

En face, Christiaens aurait rêvé d’une autre première mais s’il préférait retenir le positif. "Nous avons réussi à les faire douter. J’ai été impressionné par la capacité d’adaptation de mes gars. Aucun doute, nous allons nous sauver" martelait l’entraîneur de l’Escale. Tout profit pour une région qui redemande des derbys de cette intensité.

ESCALE WAREMME: Gillard, Lucania (1), Baronheid, Berrafato, Christianes, Formica, Elkaas, Touri (1), Winkelmann.

OREYE: Lemire, Vanderveck, Cwynar (1), Musick (2), Destexhe, Essomba, G.Luga, S.Luga, Klein.