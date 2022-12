Football - P2A (bilan de mi-saison) : Michaël Descamps et Burdinne auront du boulot

Depuis, son remplaçant, Michaël Descamps, a pu apercevoir que la mission sauvetage s’annonce ardue. "Je ne sais pas si nous sommes vraiment à notre place mais nous n’avons pas été épargnés par la malchance en tout cas. Et puis, nous avons perdu de précieuses unités en fin de match à plusieurs reprises. Cela aurait pu nous valoir cinq ou six points en plus et donc un peu plus de sérénité, pointait celui qui avait entamé la saison comme gardien. Nous n’avons peut-être pas un noyau pour jouer le haut du classement mais nous disposons des qualités nécessaires pour nous maintenir."

Pour rester en P2A, les Burdinnois devront donc parvenir à exprimer ces qualités sur le terrain. Au risque de voir très rapidement leurs concurrents passer devant. "Nous savons que ça va être compliqué. Amay s’est fameusement renforcé tandis que Verlaine B pourra bénéficier de l’apport de joueurs de D2 pour éviter la descente" expliquait, sans amertume, l’entraîneur.

Mais, détrompez-vous, la bête burdinnoise est loin d’être abattue. " Nous conservons une bonne ambiance et surtout un réel esprit de groupe. Nous sommes nombreux à l’entraînement et les séances sont très intenses. "

Et c’est bien connu, un Burdinne soudé n’est jamais facile à manœuvrer et reste un candidat légitime au maintien.