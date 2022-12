Football - P2A (bilan de mi-saison) : Les Braivois ont un peu trop galvaudé

Le classement

"Soyons honnêtes, nous devrions être légèrement plus haut. À égalité avec le leader flémallois même. Nous avons concédé bêtement le partage en fin de match face à Xhoris et Amay. Rajoutez nous quatre points et voilà où nous devrions être."

L’ambiance dans le groupe

"Elle est vraiment superbe. C’est un des meilleurs groupes que j’aie connu. Selon moi, le mélange entre jeunes et plus expérimentés est parfait. Ce qui symbolise le mieux cette ambiance, c’est le comportement de Roman (NDLR: Graczyk). Bien qu’il ne soit plus titulaire au profit de Dorval, il reste motivé et très agréable. "

Le jeu proposé

"On essaie de jouer un beau football en repartant de derrière et en construisant nos actions. La majorité de notre travail physique à l’entraînement est réalisée avec ballon et ça se voit."

La satisfaction

"Si je dois pointer un joueur, c’est évidemment Charlier. Outre ses qualités techniques indéniables, il a su s’intégrer dans le groupe. Et justement, si je devais parler d’un point de vue plus général, je suis très satisfait de l’esprit de camaraderie du groupe. C’est quelque chose qui va au-delà du football."

La déception

"Les fois où on a foiré comme je l’ai mentionné plus haut. Sinon, perdre l’apport d’un gars comme Rossi qui a été contraint de s’éloigner des terrains, c’était regrettable pour le groupe. "

Le titre

"Bien sûr qu’on y pense toujours. Nous pouvons le décrocher mais d’autres équipes également. Si on aborde la seconde partie de saison comme nous avons terminé la première, je pense qu’il faudra réellement compter avec nous. Évidemment, il faudra compter sur des faux pas adverses mais c’est totalement possible."