"Dommage car même comme ça, c’était 6-6 à la mi-temps. C’est râlant de ne pas avoir su prendre deux buts d’avance afin de pouvoir gérer le match" soufflait Vincent Creppe. Car après la pause, les siens vont finir par se découvrir et concéder une défaite logique en infériorité numérique. Que de regrets quand on sait que deux jours plus tard, Dour va également perdre. "Mais sur le fond, je préfère me dire qu’on s’en sort bien. Et puis on reste premiers ex aequo au classement des points perdus" souriait l’entraîneur qui a un match de retard avec ses gars.

FLÉMALLE : Creppe, Piccoli (2), Schneider (2), Bauduin (1), Pousset, Cossalter (1), Meunier, Hoven, Ribeaucourt (1).