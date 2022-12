Bonne nouvelle à Waremme: Alban Angelucci sera encore le coach de la R1 en 2023-2024

Maintenant, largement en tête du championnat, comment va se comporter Waremme quand on sait que le club n’a pas désiré jouer les play-off l’an dernier. "On va tout jouer pour gagner", nous assure le président. "D’ici la fin du championnat, rien ne change ! On va maintenant faire le point avec les joueurs pour connaître leurs intentions pour le futur. On sait que certains s’interrogent, on va objectiver tout cela."

Une montée en TDM2 est donc possible ? "Nous allons travailler en interne pour la saison prochaine et on en saura plus. Sportivement, on peut tout gagner, il y a de toute façon une licence à demander pour monter. En fonction des réponses de nos joueurs et du marché, nous nous positionnerons rapidement. Il y a toute la dynamique du club qui est aussi à prendre en compte."