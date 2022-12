On a affronté Matt Closset, le plus jeune pongiste belge à évoluer en nationale (vidéo)

À douze ans à peine, Matt Closset fait partie des meilleurs espoirs belges du tennis de table. Pas étonnant quand on sait que son papa, Marc, fut vice-champion du monde par équipes en 2001 et 141e mondial.

Matt Closset ©Vincent Lorent

"Forcément, quand il me parle de tous ses résultats, ça me donne envie de faire aussi bien", sourit Matt Closset.

Si le Marneffois est encore loin du top niveau mondial, il n’en reste pas moins un petit prodige de la balle blanche. Classé B4, il est d’ailleurs le plus jeune pongiste du pays à évoluer dans les divisions nationales.

L’occasion était donc belle de l’affronter dans la salle de ses débuts, au TT Marneffe. Et ne comptez pas sur le jeune Matt pour nous faire de cadeaux. Dès qu’il a une raquette en main, il se métamorphose. Coup droit, revers, top spin: les gestes sont assurés et Matt ne rate aucune balle durant l’échauffement.

On comprend aisément que la partie s’annonce compliquée. D’autant que le droitier ne lâche rien, comme à son habitude. Malgré un départ timide, Matt remporte le set sur le score de 11-7. Logique. Le Marneffois étonne également par son placement de balle et sa variation de service. Avec le même geste, il parvient à mettre un effet différent dans la balle, ce qui surprend inévitablement l’adversaire. "Ce que je dois encore progresser ? Mon revers et la force dans mes balles", confie-t-il.

Matt Closset (à droite) ©Vincent Lorent

Une prestation qui vient ainsi couronner une année 2022 de très belle facture. De quoi également nourrir de belles choses pour le futur. Car, dès le mois de janvier, Matt Closset défendra les couleurs de l’Europe, à Hennebont en France, lors d’un stage international espoirs.

"Je veux monter B2 et suivre les traces de mon frère"

Actif pour la première fois de sa carrière en Nationale 3 pour le compte de Merelbeke, Matt Closset livre une première partie de championnat très intéressante. Après le premier tour, il comptabilise 42 % de victoires. «Le début de saison a été compliqué car il fallait que je prenne le rythme de la division. Ce n’est que depuis quelques semaines que je suis content de mes résultats», explique le droitier.

Matt Closset ©Vnicent Lorent

Actuellement classé B4 et déjà 439e joueur belge, le Marneffois sait qu’il est promis à une belle carrière. «Mais je dois encore progresser car je veux être le meilleur. Pour cette fin de saison, j’aimerais monter B2 et suivre ainsi les traces de mon frère», confie l’intéressé. Pour y arriver, Matt Closset peut compter sur le soutien de sa famille. «Mon papa (NDLR : Marc) me donne beaucoup de conseils et ne me lâche jamais. Parfois, c’est dur mais je sais que c’est pour mon bien.. J’essaye également de prendre exemple sur Tom (NDLR : son frère). On est ensemble au sport études à Leuven et, à l’entraînement, il n’hésite jamais à rectifier mes gestes. Mon rêve, c’est d’être professionnel, je m’entraîne tout le temps avec cet objectif en tête et je me donnerai à fond pour y arriver.»

Si la route s’annonce encore très longue pour succéder à son paternel, qui fut 141e joueur mondial, Matt Closset peut se targuer d’avoir une belle collection de trophées. En 2022, il a notamment décroché le classement du Top 12 national chez les minimes. Un résultat qui lui a permis de prendre part à l’Euro U13, en juin dernier.