Les voisins hesbignons se retrouvaient le temps d’une soirée pour clôturer une année diamétralement opposée pour les deux équipes. Alors que les Orétois pourtant promus semblent trouver un rythme synonyme de maintien en seconde division, l’Escale est à la peine. Des soucis qui ont d’ailleurs poussé Damien Moor à prendre une décision radicale: céder les clés de son équipe première à un ami de longue date, Manu Christiaens. L’ancien entraîneur de Hannut sur prairie débarquait ainsi avec un effectif flambant neuf. De quoi donner un peu de piment à un derby qui en manquait certainement il y a quelques jours encore.

Dès les premières minutes, ce sont les Sucriers qui prennent le jeu à leur compte. Vanderveck et consorts multiplient les combinaisons face à des locaux qui peinent à trouver leurs marques sur le parquet. "Il faut se dire que certains n’ont jamais joué au futsal de leur vie tandis que d’autres jouaient dans des ligues amateurs" expliquait Manu Christiaens. La domination visiteuse ne va d’ailleurs pas tarder à se traduire au marquoir. Sur des actions d’école, Vanderveck et consorts parviennent à chaque fois à isoler un de leurs coéquipiers. Gillard est impuissant et ne peut que constater les dégâts dans son cercle. "Nous avons vraiment bien joué pendant une vingtaine de minutes. Nous aurions même dû inscrire davantage de buts car après ils ont commencé à rentrer dans la rencontre" pointait Damien Kremer, entraîneur d’Oreye. Car oui, les Wawas apprennent vite et bien. En témoigne leur réduction du score avant la mi-temps à 1-3 juste avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les débats s’équilibrent et l’Escale tente de mettre la pression sur son adversaire du jour. Mais les gars de Damien Kremer ne tremblent pas malgré une nouvelle réalisation waremienne. "Je m’étais préparé à ce qu’ils jouent à fond vu que c’était une nouvelle équipe. Mais aujourd’hui (NDLR: vendredi), je pense que l’expérience a fait la différence" se satisfaisait le mentor orétois.

« On va se sauver »

En face, Christiaens aurait rêvé d’une autre première mais s’il préférait retenir le positif. "Nous avons réussi à les faire douter. J’ai été impressionné par la capacité d’adaptation de mes gars. Aucun doute, nous allons nous sauver" martelait l’entraîneur de l’Escale. Tout profit pour une région qui redemande des derbys de cette intensité.

ESCALE WAREMME: Gillard, Lucania (1), Baronheid, Berrafato, Christianes, Formica, Elkaas, Touri (1), Winkelmann.

OREYE: Lemire, Vanderveck, Cwynar (1), Musick (2), Destexhe, Essomba, G.Luga, S.Luga, Klein.

D1 Futsal Bxl – Flémalle (12-7)

En jouant mercredi, les Flémallois avaient une belle opportunité de mettre la pression sur Dour en tête du championnat. Il n’en sera finalement rien pour des Mosans qui vont jouer à quatre pendant presque tout le match suite à une exclusion pour une faute de main.

"Dommage car même comme ça, c’était 6-6 à la mi-temps. C’est râlant de ne pas avoir su prendre deux buts d’avance afin de pouvoir gérer le match" soufflait Vincent Creppe. Car après la pause, les siens vont finir par se découvrir et concéder une défaite logique en infériorité numérique. Que de regrets quand on sait que deux jours plus tard, Dour va également perdre. "Mais sur le fond, je préfère me dire qu’on s’en sort bien. Et puis on reste premiers ex-aequo au classement des points perdus" souriait l’entraîneur qui a un match de retard avec ses gars.

FLÉMALLE : Creppe, Piccoli (2), Schneider (2), Bauduin (1), Pousset, Cossalter (1), Meunier, Hoven, Ribeaucourt (1).

D3C W.Y-Fallais – Gedinne (6-6)

Alors qu’ils viennent de changer d’entraîneur, les Fallaisiens étaient finalement entraînés… par leur ancien coach Éric Boon face à Gedinne. Frédéric Trickels, le nouveau mentor, étant à l’étranger. Un rapide retour sur le banc plutôt positif pour Boon puisqu’il a su mener les siens vers le partage. "En étant rejoints au buzzer" précisait l’intéressé. Une performance encourageante qui n’est cependant que le reflet de quelque chose déjà connu de tous. Fallais se débrouille plutôt bien à domicile.

C’est simple, malgré leur lanterne rouge, les Braivois ne se sont inclinés qu’une seule fois dans leur antre cette première partie de saison. De bases solides sur lesquelles Frédéric Trickels pourra travailler dès 2023. Le coach fallaisien devra juste parvenir à donner confiance aux siens lorsqu’ils sont sur un parquet qu’ils maîtrisent un peu moins.

W-Y FALLAIS: Allard (1), Destat (1), Hauteclair, Pellizzon, Raponi (2), Vanderschueren (2), Vlaeminck.