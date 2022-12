Évidemment, non. Le groupe maintient le cap comme lors de la défunte saison. C'est très, très bien. Nous avons déjà gagné la première tranche et j'espère que nous pourrons participer au tour final. L'effectif vit bien. Malgré la remise du dernier match, nous avons maintenu en soirée notre petite réception de fin d'année. Nous étions 42 (NDLR: joueurs, épouses ou compagnes et membres du comité) à participer. Preuve que nous formons une belle famille.

Quels sont vos motifs de satisfaction lors de ce premier tour ?

Le meilleur est certainement le fait que Stéphane Jaspart, n'ait pas répondu aux sirènes de Rochefort. Mais pas plus tard que dimanche dernier, lors de notre fête de fin d'année, il m'a certifié qu'il finirait la saison avec Warnant. Pour le prochain exercice, il m'a demandé un temps de réflexion. Je peux comprendre. C'est encore rare d'avoir affaire à des hommes de confiance…

Une déception peut-être ?

Oui, le fait que Samy Louknine (NDLR: ex-Stockay) ait lâché prise parce qu'il n'était pas assez souvent repris. Et j'ajouterai la blessure de Crespin aux ligaments du genou. Mais ce garçon a de la volonté malgré son âge. Il voudrait déjà être présent pour les derniers matchs au mois d'avril.

Quel serait pour vous le parcours idéal au second tour ?

Reproduire notre premier tour évidemment. Même si nous n'avons pris que deux points sur les neuf en jeu lors des trois derniers matchs. Sans compter qu'à Tubize, nous aurions dû l'emporter sans discussion. Il valait mieux ce passage à vide à ce moment-là vu que nous avions une belle longueur d'avance. La saison est encore longue avec dix-huit rencontres à disputer. Ce serait bien de figurer dans le Top 3 au terme de la compétition.

Donc point de mercato rue Burettes ?

J'ai essayé de récupérer quelques Roumains en test à Waremme. Mais ils étaient déjà partis (rires). Non, évidemment, c'est une politique dont je ne suis pas preneur.

Et votre demande de licence pourrait être effective ?

Nous n'avons pas encore eu de réunion avec le comité pour discuter de ce point-là. Mais il ne faut pas être trop gourmand…