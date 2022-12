Un secteur offensif pauvre et qui est le talon d’Achille

Faimes savait le souci dès la reprise et a cherché en vain une solution même si, à l’époque, Dylan Lambrecth a été proposé au club. "Mais non, on préfère s’orienter vers d’autres solutions " avait-on assuré en interne. Des solutions qui, jusqu’ici, n’ont pas débouché sur des vrais résultats et surtout des buts. Avec un vrai goleador, sans doute Faimes se retrouverait-il dans une autre position au classement et évoluerait quelques crans au-dessus.