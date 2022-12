Un secteur défensif qui a, globalement, tenu tête

Dans ce registre-là, on peut aussi pointer Maxime Renson. Souvent décrié sur la fin à Fize, le défenseur central a livré une bonne première partie de saison, offrant à son club une belle assise défensive. "Moi, j’aime aussi beaucoup la saison d’un Romain Genette et d’un Randy Venner, insiste pour sa part Nico Rombouts. Le premier vient de P2 namuroise, l’autre a carrément arrêté le foot pendant un an. Et ils ont assuré. Il faut le dire aussi… "