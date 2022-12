La reconversion réussie de Maxime Crahay

Il n’empêche que voir Maxime Crahay s’illustrer de la sorte démontre les carences offensives de Solières. Le comité en est conscient et des joueurs pourraient arriver à la trêve. "On est sur deux, trois attaquants et on pourrait effectivement acter un renfort. Car Maxime ne va pas jouer toute la saison en 9, même s’il adore ça. Sa belle histoire, ça remet un peu de baume au cœur après une première partie de saison manquée", glisse Jean-Marc Fortin.

Le capitaine a en tout cas montré la voie à suivre à ses équipiers.