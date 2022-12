La nervosité, le point noir chez les Soliérois: « C’est inadmissible ! »

196. Depuis le début de saison, Solières a déjà joué 196 minutes en infériorité numérique. La faute à de (trop) nombreuses exclusions qui sont tombées à partir du 23 octobre et le derby face à Waremme. En l’espace de huit rencontres, les Hutois ont donc ramassé neuf cartes rouges. " C’est inadmissible ! D’autant que, pour la plupart, ce sont des cartes rouges pour des rouspétances " , déplore Jean-Marc Fortin. Un joueur comme Monin, pourtant expérimenté, s’est déjà vu brandir un carton rouge à trois reprises. " Parfois, elles ne sont pas toutes volontaires et c’est de la maladresse mais il y a quand même un problème à ce niveau-là. On doit corriger le tir le plus rapidement possible ", appuie le président hutois.