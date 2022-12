Victime d’une fasciite nécrosante, Florent Cornu va traverser la Manche à la nage: «J’aurais dû mourir»

Victime d’une fasciite nécrosante en 2016, également nommée maladie mangeuse de chair, celui qui est arrivé en Belgique en 2012 a passé un mois dans le coma, quatre mois aux soins intensifs et six en revalidation à Fraiture. "C’est une maladie ancienne et qui revient de plus en plus. Le pire, c’est qu’elle peut toucher n’importe qui n’importe quand, témoigne Florent Cornu. Mais je l’ai toujours dit, j’ai une belle étoile au-dessus de ma tête car, sans ce chirurgien, je n’aurais sans doute plus de jambe, voire pire. La bactérie est entrée dans ma cuisse et est montée dans le bas du ventre. Par miracle, elle est redescendue vers mon pied. J’ai eu énormément de chance dans mon malheur. "

Une espérance de vie de 25 ans pour sa jambe gauche

S’il s’en est finalement sorti, Florent Cornu a vu sa vie changer du tout au tout. "Disons que j’ai appris à m’adapter car il y a plein de choses que je ne sais plus faire. Et c’est en m’adaptant que je me suis dit que la piscine, c’était bon pour moi."

Il n’empêche, il n’est pas exclu qu’il doive être amputé de la jambe gauche avant la fin de sa vie. "Ils ne savaient pas si ma jambe allait tenir le coup sur la durée car il faut quand même supporter le poids de mon corps, raconte celui qui est arrivé en Belgique par amour. Moi, j’ai toujours refusé qu’on m’ampute car je sentais qu’il y avait encore de la vie dans cette jambe. Je ne regrette pas du tout même si je sais que, depuis mon accident, ma jambe a une espérance de vie de trente ans. Je garde toujours en tête que je vais la perdre un jour…"

La natation, un vrai refuge

D’abord via le triathlon, durant trois ans, pour ensuite se consacrer à la natation à 100% depuis maintenant un peu plus d’un an, Florent Cornu a retrouvé le goût du sport. Une eau dans laquelle il a trouvé son bonheur. "Dans l’eau, je me sens seul au monde, dans ma bulle. Je me sens incroyablement bien. J’ai besoin de nager pour me sentir bien, c’est là que je me sens le mieux", confie celui qui, avant sa maladie, courait trois fois par semaine pour son plaisir.

Un loisir qui n’est évidemment plus possible maintenant car la jambe gauche du trentenaire a perdu énormément de force et il doit se déplacer avec une canne voire en fauteuil roulant à certaines occasions. "Du coup, pour nager, il n’y a quasiment que le haut de mon corps qui travaille. Un moment donné, je ne battais plus de la jambe droite car ce n’était pas très utile. Mais j’ai dû m’adapter car, pour le froid, il est important de tenir mon corps en mouvement. "

L’importance d’être bien entouré

S’il a fait preuve d’une force de caractère impressionnante pour surmonter cette épreuve, Florent Cornu n’en serait sans doute pas là aujourd’hui sans ses proches, qui ont su le conseiller dans les moments les plus délicats. "La course n’étant plus possible, je me suis demandé ce que j’allais faire. Et c’est ma compagne qui m’a poussé à contacter Luc Huberty. C’était nouveau pour moi, ce n’est pas évident de se dire que j’allais devoir faire un sport adapté, souffle l’homme qui, une fois dans l’eau, oublie totalement son handicap. Il m’a fallu du temps pour le contacter. Et je me souviendrai toujours de la phrase de Luc qui m’a dit que ma vie aller changer parce que je l’avais contacté. Et ça a été le cas. Depuis 2018, ma vie a changé."

Preuve qu’il faut tomber sur les bonnes personnes au bon moment afin de ne pas sombrer. "J’ai eu cette chance. Et je sais pertinemment que je n’aurais peut-être pas eu cette vie-là sans certaines personnes. La vie ne s’arrête pas à un handicap. Mais il est important de pouvoir aider les personnes avec un faible moral, de les tirer vers le haut. "

«Il faut profiter de ses proches»

Touché par cette histoire et conscient qu’il a frôlé la mort, notre interlocuteur a quelque peu revu ses priorités. "Je sais que je dois vivre ma vie à cent à l’heure car tout peut s’arrêter du jour au lendemain, prévient-il. Il faut profiter de ses proches car, avant de vivre ça, je n’aurais jamais cru que cela puisse m’arriver. Je me promenais dans la rue et, quelques heures plus tard, je me suis retrouvé à l’hôpital sans plus rien calculer. Ce n’est pas facile tous les jours… Mais je suis bien entouré, ma compagne Laëtitia me suit dans tous mes défis. Et cet entourage, ça vaut tout l’or du monde. "

