Tom Paquot, après son premier stage avec Intermarché-Circus Wanty : « Je suis motivé comme un cadet »

Il vient d'ailleurs de rentrer de son premier stage avec ses nouveaux coéquipiers. "C'était génial, explique-t-il sur un ton très enthousiaste au sujet de ce camp d'entraînement effectué sous le soleil espagnol. Je m'y suis vraiment bien amusé. C'était super de découvrir cette nouvelle structure. Et je n'ai pas eu l'impression d'arriver dans une nouvelle équipe, c'est comme si j'y avais été depuis toujours. C'est vraiment une grande famille. On décrit souvent Intermarché-Circus-Wanty comme une famille, mais c'est vraiment le mot. Je m'y suis bien senti directement. On sent aussi qu'elle a un côté très professionnel. Cela reste une équipe du World Tour, avec un staff international, qui n'a fait que progresser au fil des saisons."

Avec une formidable année 2022, marquée par des victoires sur des classiques comme Gand-Wevelgem (avec Biniam Girmay), le Grand Prix de l'Escaut (avec Alexander Kristoff) ou la Brussels Classic (avec Taco van der Hoorn) et des étapes sur le Tour d'Italie et sur celui d'Espagne. "J'ai aussi pu constater qu'il s'agit vraiment d'un groupe, continue Tom Paquot. Il n'y a pas de petits clans. Il y a aussi des grands leaders, des grands coureurs, avec un palmarès recto verso comme l'ancien champion du monde Rui Costa ou Mike Teunissen, mais ils sont vraiment abordables."

S'il change d'environnement, Tom Paquot n'a pas été dépaysé par l'endroit de ce premier stage de préparation, qui s'est déroulé sur la Costa Blanca, en Espagne. "Où j'allais déjà en stage avec mon ancienne équipe, précise celui qui devrait commencer sa saison en février. Je suis satisfait de mon niveau, même si j'ai veillé à ne pas commettre l'erreur de l'an passé, quand j'étais déjà très bien en décembre. Je suis arrivé sur ce stage avec une bonne base, sans avoir fait trop d'intensité encore."

Le travail spécifique va s'intensifier prochainement. "Je suis vraiment très motivé par ma première saison en World Tour, termine celui qui aura comme directeur sportif Dimitri Claeys. P our mon évolution, rejoindre cette équipe de ce niveau, c'est le meilleur choix que je pouvais faire. Je me réjouis de travailler avec un manager de la performance comme Aike Visbeek. Il a quand même gagné le Tour d'Italie avec Tom Dumoulin quand il était chez Sunweb. Il sait vraiment motiver le groupe. Bref, je suis motivé comme un cadet qui va épingler son premier dossard !"