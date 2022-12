Futsal - Manu Christiaens débarque à l’Escale Waremme avec plusieurs joueurs

Mais tout pourrait bien changer puisque la saison de l’Escale vient de prendre un fameux virage. En effet, ce vendredi, pour le derby ô combien important face au MF Oreye, qui pointe devant les Waremmiens au classement, c’est toute l’équipe waremmienne qui a changé… sauf Gillard, bien présent en tant que gardien de but.

Ainsi, les Waremmiens sur prairie que sont Lorenzo Lucania, Arnaud Winkelmann, Taoufiq El Kaas, Amine Touri et Diego Baronheid ont rejoint le club de leur ville en salle. Sans oublier les joueurs de Hannut Anthony Formica, Sascha Christiaens et Alessio Berrafato. Soit huit nouveaux éléments pour l’Escale Waremme ! Et tous sont présents sur la feuille de match ce vendredi soir.

Autre grosse surprise, ce n’est pas Damien Moor qui occupe le poste de T1, mais bien… Manu Christiaens, qui retrouve ainsi plusieurs de ses anciens joueurs ! L’ancien T1 de Hannut, déchu de son poste il y a quelques semaines, retrouve ainsi du service en futsal. À voir si tous ces changements seront bénéfiques pour la suite de la saison de l’Escale Waremme.