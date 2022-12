C’est certain sinon je n’aurais pas changé de coach. On doit y arriver et on va y arriver. On y croit. On va avoir deux matchs à la maison à la reprise qui vont être cruciaux. Il nous faudra un 4 ou un 6/6. Alors, on sera reparti. On y verra plus clair dans un mois. Janvier va être déterminant avec quatre matchs qu’il faut gagner.

Se séparer de Bertrand Marler, c’était indispensable ?

Il fallait le faire, oui. On devait provoquer ça pour avoir un électrochoc. Marler a fait du bon boulot, mais ce n’était pas encore assez sur le plan comptable. On devait essayer autre chose. Il manquait la grinta. Là, on ne doit plus penser au beau foot. Maintenant, il nous faut des points et rien d’autre. Le beau foot, ce sera pour après, pour plus tard, quand on sera sauvé.

N’aurait-il pas fallu le faire avant ?

Peut-être mais sur les 6 derniers matchs, on n’a perdu tant que ça. Cela veut dire quand même quelque chose et que tout n’est pas à mettre à la poubelle non plus. On s’est dit que ça allait aller. Mais on a quand même tenté quelque chose…

Comment expliquer cette situation si catastrophique ? Qu’est-ce qui a posé souci selon vous ?

Tout le monde le sait: on a souffert de beaucoup de départs à l’entre-saison. Des joueurs sur lesquels on comptait sont partis. On a été pris de court. On a fait ce qu’on a pu mais c’est clair qu’on a plus de lacunes que la saison passée. Défensivement, on tient la route mais offensivement, oui, on est trop juste. On ne peut pas le masquer plus que ça…

Ne pouvait-on pas prévoir cette situation dès fin juin ?

Si, bien sûr et on savait dès ce moment qu’on souffrirait. On n’était pas naïf non plus. On a cherché des avants et on cherche encore mais c’est une denrée rare et on n’a pas su la trouver. Que voulez-vous ? C’est ainsi…

Descendre en P2, ce serait vraiment une catastrophe ?

C’est toujours une catastrophe. Se maintenir en P1 est plus facile que de monter de P2. Puis, si on descend, on va perdre des joueurs. Si ça arrive, je reste quand même. Mais ce sera un échec de tout le monde et pas que du staff.