Football - D2 ACFF (Bilan de mi-saison) : Le calvaire annoncé pour Solières

Un peu plus de quatre mois plus tard, la situation n’a guère changé. Si le noyau est un peu plus étoffé, les soucis soliérois sont toujours omniprésents. "Honnêtement, je ne m’attendais pas à vivre une telle saison, admet Jean-Marc Fortin, le président soliérois, forcément peiné par la situation. Quand tous les joueurs tirent ensemble dans la même direction, il y a moyen de faire de beaux résultats. Prenez le match contre Verlaine (NDLR: une victoire 4-0). Là, on a vu le vrai Solières."

Avec un bilan de 15 sur 48, le groupe drivé par Pascal Bairamjan connaît un championnat compliqué. "Moi, c’est surtout la mentalité de certains joueurs qui m’ennuie. La mayonnaise ne prend pas. Cela me fait de la peine car j’apporte énormément d’importance au groupe. Le bilan comptable n’est pas bon et j’attends une réaction dans le chef de certains. Ils doivent se bouger, assure l’homme fort soliérois qui croit dur comme fer au maintien de ses ouailles. On a 80% de chances de rester en D2 ACFF. Il faut que la roue tourne mais surtout que tous les joueurs soient présents aux entraînements. Je ne sais pas être au four et au moulin tout le temps, il faut que les gars se prennent en main."

Bientôt des renforts ?

Jean-Marc Fortin l’assure: les tensions au sein du groupe sont aplanies. "Je n’ai pas aimé la réaction du joueur (NDLR: Luvovadio). Quand on est un homme, on ne règle pas ses affaires de la sorte. Il n’y a pas eu mort d’homme", note le président. Pour redresser la barre, Solières pourrait prochainement accueillir des renforts. "On veut se sauver et une descente ferait très mal. Donc, oui, j’espère qu’on fera des transferts dans les prochaines semaines."

Suffisant pour rester en D2 ACFF ? Réponse au mois de mai.