Un petit regret de ne pas passer les fêtes en tête du classement

Pour retrouver la tête, Wanze/Bas-Oha devra se montrer un brin plus costaud dans les moments un peu plus chauds. "Nous devons plus agir et nous montrer plus durs. Être un peu plus roublards en gros ", insiste Jean-Yves Mercenier. Pas facile avec une équipe dont la moyenne d’âge est parmi les plus jeunes de la série.