Thisnes a démontré sa force

Et ce succès réjouit un homme plus que de raison: Medhy Nossin. Le président du club semble réussir son pari qui semblait fou il y a de ça un an et demi. Mais force est de constater que le directeur du groupe MDH avait vu juste en donnant les clés de son futur succès aux bonnes mains. "Avec un bilan pareil, je n’ai pour une fois pas grand-chose à dire hein (rires). C’est exceptionnel. Le staff, mon noyau, tous sortent du lot. On ne se cachait pas en annonçant notre volonté de décrocher le titre. Attention, on ne veut pas dénigrer les autres équipes car franchement, il y a eu de belles oppositions. Par rapport à la quatrième provinciale, on s’amuse beaucoup plus car les rencontres sont, pour la plupart, plus accrochées."

Un liant extraordinaire

Avec un succès pareil, Thisnes attire l’œil des observateurs. Et qui plus est, l’ambiance au sein du club est extraordinaire, voire unique en son genre. Dès lors, difficile pour l’homme fort du club de désigner une seule belle surprise au sein de son noyau. "Comment voulez-vous que je dégage un seul nom alors qu’ils sortent tous du commun (sourire) ? Si je devais dire quelque chose qui m’étonne encore, c’est le liant entre tous les membres du club. Des joueurs au staff. C’est incroyable, j’ai déjà fait des clubs, mais ici, c’est de la folie."

En mission, l’équipe thisnoise sait que la seule équipe qu’elle doit craindre en vue de la fin de saison, c’est elle-même. Mais plus que vraisemblablement, on entendra chanter, en fin de saison dans le vestiaire de Thisnes, le désormais traditionnel "Medhy, Medhy Nossin, lalala" qui donne à chaque reprise des frissons à son président. Mais cette fois encore, sous la coupole de champion. Un titre qui colle bien à la peau, non ?