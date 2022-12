Tennis de table - Un premier Masters qui en appelle d’autres pour le TT Tinlot

Dimanche dernier, ce fut d’un autre acabit avec 145 inscrits pour les premiers

"Masters" du TT Tinlot. Un chiffre un peu en deçà des autres tournois du genre organisés dans la région mais qui reste appréciable. "Surtout avec une Coupe du monde en même temps, sourit Lionel Godefroid. En début de semaine dernière, nous n’avions que soixante inscriptions et tout s’est accéléré en très peu de temps. On a été agréablement surpris par cet engouement. Le bilan est très bon car l’objectif était de faire connaître notre club. La mission est réussie et les échos ont été plus que positifs. Après avoir changé de nom il y a quelques mois, l’occasion était parfaite pour nous faire connaître. C’est très encourageant pour la suite car, même si cela demande une certaine organisation, on voit que ça fonctionne. On va retenter l’expérience l’année prochaine et on envisage déjà de créer un nouveau tournoi mais, cette fois, dans nos locaux."

Les «Masters», une recette qui marche

Mis sur pied par le Comité provincial liégeois en vue de redynamiser les tournois dans la province, les clubs ont l’opportunité d’utiliser les installations du CFTT (NDLR: Centre de Formation de Tennis de Table) à Blégny pour organiser un "Masters". "Pour un petit cercle comme le nôtre, c’est évidemment très appréciable car les installations sont optimales pour l’organisation d’un grand tournoi", glisse Lionel Godefroid.

Depuis début septembre, huit "Masters" ont ainsi été organisés dans toute la province. " Si le premier tournoi (NDLR: à Minerois) fut compliqué au niveau de l’organisation, on s’est très bien rattrapé par la suite, assure Vincent Désir, juge arbitre pour le CP Liège. À titre d’exemple, il y avait 300 inscrits à Angleur et 245 pour le Masters d’Ans. Cela tourne très bien. Dimanche, ce fut une nouvelle réussite, malgré un horaire compliqué avec la finale du Mondial. Tout s’est déroulé sans le moindre accroc. Je tiens à remercier les membres du TT Tinlot pour leur implication."

Une aubaine pour le matricule 400 qui compte 24 affiliés et qui pourrait vivre un nouveau grand moment en fin de saison. L’équipe fanion du club est actuellement deuxième en P5B et est bien placée pour rejoindre la P4 dans quelques mois. Ce qui serait évidemment une première pour le TT Tinlot.