Stéphane Willems: « Le classement de Crisnée est figé, il faut donc s’amuser »

À 41 ans, Stéphane Willems est toujours bien présent sur un terrain de football du côté de Crisnée. Et si on a cru il y a quelques semaines qu’une sérieuse blessure au genou allait l’obliger à raccrocher les crampons, il n’en fut finalement rien pour le capitaine des Mauves. " Mes deux ménisques sont en vracs, mais le chirurgien me dit que je ne dois pas encore me faire opérer , sourit l’ancien buteur reconverti comme milieu de terrain. Si le rythme des entraînements ne me manquait pas, l’ambiance de groupe, elle, bien plus. "