Retour en grande pompe pour le jogging des Templiers

Vingt-cinq. Ce samedi, le jogging des Templiers en sera déjà à sa 25e édition. Après deux ans d’arrêt en raison du Covid, l’épreuve sportive est de retour. Devenu incontournable au fil des ans, le jogging est généralement le dernier événement sportif organisé dans notre arrondissement. " D’habitude, on l’organise le dernier dimanche de décembre mais, comme tous les six, sept ans, celui tombe mal cette année. On a donc voulu décaler la course le samedi" , explique Alain Woolf.