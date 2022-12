L’heure du bilan 2022 pour Maxime Potty

Le Hamoirien avait quelques objectifs en début de saison, notamment de diminuer l’écart au kilomètre par rapport aux leaders, ou encore de prendre de bons départs pour avoir un bon rythme d’entrée de jeu. Au terme de la saison, c’est globalement accompli. "La voiture y est pour beaucoup. Sa fiabilité et l’expertise de l’équipe m’ont permis de me focaliser sur moi-même, sur mon pilotage, mes notes et mes réglages. Je sais que je dois encore parfois peaufiner mes mises au point pour rendre mon auto compétitive. Dans l’ensemble, on est vraiment contents. On a parfois des petites surprises sur le parcours mais la compétitivité de la voiture m’a permis de vraiment m’améliorer."

Malgré quatre abandons (TAC, Omloop, EBR et Spa), de bons résultats et de belles performances sont à retenir. "On a eu quelques week-ends ou on était satisfaits à l’arrivée, comme le Rallye de Wallonie par exemple. Même si on découvrait le parcours, on a eu un bon rythme rapidement, on a su le maintenir et on s’est bien amusés. On a aussi le TAC dans la tête. On s’était vraiment amusés, on était à une spéciale de notre premier podium BRC, mais la suspension de notre Citroën a cassé. Idem à Spa, on abandonne en troisième place sur casse mécanique. C’est dommage que nos bons résultats ne se soient pas concrétisés mais c’est encourageant."

La suite en 2023

Si le programme n’est pas encore défini à 100%, on sait que le Hamoirien rempilera pour une saison. La Belgique d’abord, la France sans doute ensuite. "On veut refaire le championnat, c’est sûr. Pas au complet, car 14 courses, c’est tout simplement impossible, c’est trop. On partira certainement vers les sept manches obligatoires avec deux manches cup en plus, toujours chez DG Sport et toujours avec la C3. Ensuite, on ira peut-être faire deux trois manches en France sur la terre car j’avais vraiment bien aimé. "