K. Fernandez: « Beaucoup de positif »

Et cette décision fut vraisemblablement la bonne. Forts de déjà quelques piges en 2019, mais en bénéficiant aussi de l’expérience de Kevin avec les 4x4 (NDLR: Kevin a déjà roulé entre autres avec Xavier Bouche, Benoit Allart, et Étienne Monfort), le duo remporte d’emblée le RS Condruzien et le Rallye de la Famenne. "Ce sont nos meilleurs souvenirs de la saison. Ensuite, nous avons encore roulé un peu au feeling car on sentait que Thibaud se sentait plus à l’aise avec cette auto."

C’est donc remplis d’ambition que le duo a abordé le rallye du Condroz, après une série de quatre bons résultats. "On était bons en ASAF, on s’est donc dit que l’on avait quelque chose à espérer de cette épreuve. On a été un peu déçu de ne pas rentrer dans le top 10 dimanche soir, entre autres à cause d’une mauvaise gestion des choix de pneu, mais ça fait partie du jeu. On voulait surtout finir au plus près, voire devant Charles Munster qui avait moins d’expérience que nous en Rally2. On garde néanmoins un bon souvenir de la saison, on retire beaucoup de positif et une nette évolution dans le pilotage de Thibaud. On doit encore travailler ensemble sur les portions techniques. Ce sera pour la saison prochaine. On espère poursuivre la suite logique avec la Rally2 mais rien n’est encore confirmé."