Grosse perf’ finale aussi pour la P2 de Waremme B, toujours dans sa dynamique positive de la coupe avec une victoire dans le duel au sommet contre Belleflamme. Un duel serré de bout en bout mais où l’expérience a encore fait la différence.

Par contre, avec seulement 6 joueuses, les Hutoises de Laura De Carvalho ont tenté de tenir le choc contre Capelle. Avec 12 points dès le premier quart, Berghmans donnait le ton mais, elle était trop esseulée que pour espérer l’emporter.

Effectif réduit aussi pour les Villersoises. "Nous avons réalisé un bon match en étant présente défensivement et jouant juste offensivement en prenant les bonnes options et, surtout, avec beaucoup moins de déchets. Même si la défaite est logique car Jupille était plus fort, les filles n’ont pas à rougir de cette prestation. Depuis quelques semaines, les filles montrent une grosse envie et une belle motivation. J’espère que cette mentalité positive va continuer pour le deuxième tour afin d’atteindre l’objectif fixé", soulignait un Claude Vancausbroeck.

Malheureusement, dans l’autre série, coup de théâtre négatif pour Verlaine qui laisse passer une victoire contre un adversaire direct. Perdant les trois premiers quarts, les filles d’Isabelle Fule vont devoir batailler ferme l’an prochain… mais on les en sait capables.

L’inverse de la P1 de Waremme qui ne peut plus se sauver que via un miracle car, même quand les filles de Jérôme Louwette se mettent à marquer, la défense ne tient pas le choc.

Enfin, en P3, on retiendra la victoire sans bavure de Neuville contre Malmedy avec un dernier quart record se soldant sur un 18-0 sec. Dur ça…