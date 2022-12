Football - P4B (bilan de mi-saison) : Templiers-Nandrin B : Jean Sauvage, un T2 meilleur buteur du championnat

Philippe Di Stefano comme exemple

Son rôle de T2 n’est pas des plus compliqués mais dire que c’est simple serait une ineptie. Jean Sauvage a toute son importance au sein du groupe, tant sur le terrain qu’en dehors. "Je suis un peu comme un grand frère, indique le capitaine. Je prends un plaisir monstrueux dans mon poste. Je m’occupe essentiellement du relationnel avec les joueurs. Je suis autant là pour les encourager et rassurer que pour les remettre en place et leur dire qu’ils ont dépassé les bornes." Pourquoi ce choix de T2 plutôt que T1 ? "Je vais faire un petit clin d’œil à mon ancien entraîneur adjoint Philippe Di Stefano, explique l’attaquant. Il m’a énormément conseillé et aidé dans ma carrière de joueur. Aujourd’hui, j’essaye de m’en inspirer pour transmettre aux autres les bonnes valeurs d’un footballeur."

Objectif: être champion

Ne pouvant plus passer inaperçus, les hommes de Julien Lannoy se doivent de répondre présent à chacun des rendez-vous. "Intimement, on souhaitait atteindre cette place, dit, soulagé, le meilleur buteur du championnat. Même s’il est vrai que cela nous semblait presque impensable en avant-saison. Ces résultats, on les doit à un travail de longue haleine. Julien (NDLR: Lannoy, l’entraîneur principal) est un vrai artisan pour transmettre tout ça. L’encadrement est également propice au bon développement des jeunes. Notre équipe est le parfait mélange entre la jeunesse et l’expérience. Nous essayons sans cesse de sortir nos jeunes pousses de leur zone de confort. Cela les éduque plus."

Une autogestion hors pair

L’homme de 32 ans prend un réel plaisir à voir évoluer ses coéquipiers sur un terrain. "La concurrence est saine et le climat de travail l’est également, note Jean Sauvage. Nous sommes concentrés et concernés." N’est-il pas déstabilisant de devoir se gérer sans entraîneur ? Car oui, depuis les premières rencontres, Julien Lannoy se doit de prendre le sifflet pour que le match ait lieu. "Ce n’est pas non plus l’idéal, mais on y arrive. Espérons que cela se passe le moins possible. Cela peut nous fragiliser parce que les décisions sont prises de telle façon que cela ne froisse pas non plus nos opposants, évoque l’entraîneur adjoint. L’important, ici, est de faire notre boulot."

Et comme c’est parti là, Templiers-Nandrin devrait terminer son boulot avec un retour en P3 en fin de saison.