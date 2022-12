Oui, un peu, il faut être honnête. Après la saison en D3 qui s’était terminée en eau de boudin, on repartait dans l’inconnu avec cette équipe. Mais nous sommes agréablement surpris.

Finalement, alors qu’on avait promis le pire à Wanze/Bas-Oha après la saison cauchemardesque de l’année dernière, vous avez merveilleusement rebondi. Vous y croyiez vraiment ?

Rebondir aussi bien, non. L’équipe était encore rajeunie et, après une descente, ça peut être compliqué. Nous avions quelques ambitions en P1 mais on ne pensait pas jouer aussi vite la tête et la remontée. Mais tant mieux. L’ambiance au niveau du club est bien meilleure. Il vaut mieux jouer la montée un échelon plus bas plutôt que la descente un échelon plus haut,

Vous avez assisté à une majorité des matchs. Qu’est ce qui fait la force de cette formation ?

Esprit d’équipe et l’ambiance générale. Et puis, il y a un bon mix entre anciens et jeunes. La mayonnaise a bien pris.

Le titre, vous y avez pensé ? Ou vous y pensez encore ?

En début de championnat, on n’y pensait pas. Mais avec le gain de la première tranche, il faut vraiment ne pas être ambitieux pour dire qu’on ne veut pas monter. On y pense, oui, mais ce n’est pas un objectif ultime. Si on n’y arrive pas, ce ne sera pas une catastrophe.

Finalement, ne serait-ce pas mieux pour Wanze/Bas-Oha de rester en P1 ?

Peut-être pour gagner des matchs et pour l’ambiance. Mais nous sommes compétiteurs. On a appris de nos erreurs d’il y a deux ans. On serait prêt à assumer une montée.

La philosophie du club, mettre en avant les jeunes et les encadrer, ne serait-elle pas un bon exemple pour les autres cercles vu la conjoncture actuelle ?

Nous, on pense que oui. Mais faut-il encore avoir des jeunes et (s’)investir dans ceux-ci. Il y a plein de choses à mettre en place au niveau administratif ou pour trouver des entraîneurs. Pour nous, c’est la bonne formule.

Enfin, question plus personnelle, il y a un an, on disait que vous allez prendre vos distances avec le club. Mais vous y être toujours aussi présent. Wanze/Bas-Oha va de pair avec Éric Foret ?

Il ne faut pas le dire trop fort, ma femme écoute (rires). Je suis Bas-Ohatois depuis toujours et je reste CQ mais Olivier Dethine m’aide beaucoup au niveau des jeunes. Je reprends du plaisir et, au vu de l’engouement, c’est plus facile d’aider.