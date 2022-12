Football - Division 3 ACFF B (bilan de mi-saison) : Papalino (Huy) : « Le bilan actuel est inespéré »

Il y a un an à pareille époque, Manu Papalino évoquait avec nous ses craintes de jouer la relégation. Il avait raison puisque Huy a dû passer par les barrages et même les tirs au but pour, finalement, se sauver. Douze mois plus tard, et alors que Huy possède déjà le même nombre de points qu’en fin de saison écoulée, le coach est forcément ravi. "N’ayons pas peur des mots, c’est carrément un bilan inespéré, s’exclame-t-il. L’objectif était le maintien en essayant de faire mieux que la douzième place de l’année dernière. On est dans le Top 3 à la sortie du premier tour. Personne n’aurait osé miser sur une telle réussite."