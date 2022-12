Christophe Grilo reconduit à La Clavinoise

Si La Clavinoise pointe à la dernière place du classement en P2A, le cercle condrusien aura été le premier de la série à prendre les devants en vue de la saison prochaine. Christophe Grilo et l’ensemble de son staff seront encore présents chez les Bordeaux en 2023-2024. Une décision mûrement réfléchie par le comité. On se souvient que Patrick Rosimont et Gilbert Rentmeister n’étaient restés que quelques matchs chacun à la tête de la P2 cette année.