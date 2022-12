Au Patro Lensois, on vise la bulle

Une initiative venue sur un coup de tête. "On a eu l’idée il y a deux mois après un match, explique Axel Amen, l’un des deux organisateurs. On est deux passionnés de fléchettes et on s’est dit que ça pourrait être une bonne idée d’organiser un tournoi. L’objectif est vraiment de prendre du plaisir tous ensemble. Les adversaires plaisantent beaucoup les uns avec les autres. L’atmosphère est saine et l’esprit bon enfant. On est très loin de l’animosité d’un terrain de football. Il n’y pas d’intérêts financiers derrière cette organisation. On espère juste rembourser nos investissements personnels et s’il y a des bénéfices, pourquoi pas organiser un souper avec des gens du club ? "

Un tournoi qui a demandé une réelle organisation logistique devant l’ampleur qu’a pris l’événement. "Il y a rapidement eu un réel engouement autour de l’événement, embraye Gilles Mazuy, l’autre investigateur du tournoi. On est passé en un rien de temps de 5 à 30 équipes. On a donc acheté du matériel pour se doter de 6 cibles de fléchettes. C’est un tournoi amateur mais on tenait à ce que les conditions de jeux soient optimales. Chaque équipe, composée de deux joueurs, est répartie dans l’une des 6 poules. Les deux premiers ainsi que les meilleurs troisièmes accèdent à la phase à élimination direct. C’est une compétition mais l’esprit est avant tout à l’amusement. Les gagnants doivent même payer un verre aux perdants, histoire que tout le monde ressort vainqueur des affrontements. Vu la réussite du tournoi, on pourrait aisément reproduire l’expérience plusieurs fois par an à l’avenir et pourquoi pas dans d’autres clubs de la région. "

S’amuser avant tout

Du coté des joueurs, on ne regrette pas d’être venu. "Je ne m’attendais pas à autant de préparation, explique Guillain, qui a porté les couleurs du Patro lensois pendant 25 ans. J’étais dans l’expectative. Je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre et je suis positivement surpris. Toutes les personnes présentes aujourd’hui sont des amis du club. Le tournoi se déroule dans un esprit de convivialité. L’intention n’est pas de gagner mais de prendre du plaisir. L’objectif est uniquement de participer, rien avoir avec l’ambiance d’un terrain de football. Si ce genre d’événement se reproduit à l’avenir, je reviendrai certainement."

Pour une première édition, le tournoi de fléchettes du Patro Lensois aura tenu toutes ses promesses. Place à la suite désormais.