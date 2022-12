Albert Huens: « Pour Wasseiges, descendre serait un crime »

Et qui de mieux qu’Albert Huens que pour parler de son équipe première ? Le président de Wasseiges dresse un bilan implacable pour son équipe. "Nous devons être unis. Je donne personnellement 100% de ma confiance en Cédric (NDLR: Gratia), qui me l’a toujours parfaitement rendu. Il fait de l’excellent boulot et les joueurs sont les premiers présents à l’entraînement. Il manque une dent à notre pignon mais dès qu’elle sera en place, croyez-moi, on va faire très mal."