Pas de dernier succès en 2022 pour Waremme Volley

Tout avoir pourtant bien commencé pour les Waremmiens. Ils sont très solides à la réception et mettent bien la pression sur l’adversaire. "J’avais dit aux gars que Leuven partait favori, mais que ce n’était pas mission impossible, revient Fred Servotte. Et malgré quelques ajustements tactiques, vu les nombreux blessés, on a livré une première manche quasi parfaite… "

18-25. Waremme se met à rêver de ce qui serait, il faut bien l’avouer, un bel exploit. Mais la machine s’enraye ensuite avec trois sets plus compliqués. "Notre adversaire a de mieux en mieux servi et on a été mis de plus en plus sous pression, poursuit le coach de Waremme. On a eu de plus en plus de mal à enfiler les points… "

Résultat: un deuxième set compliqué qui se solde par un difficile 25-13. "On a ensuite tenté de garder la tête froide en s’accrochant mais on n’a pas réussi à renverser les choses, ponctue Fred Servotte. On a bien senti que physiquement, on était un juste et cuit. Mais dans l’ensemble, je trouve qu’on n’a pas à rougir. "

La suite des aventures pour Waremme, c’est un dernier entraînement ce jeudi soir avant une mini-pause et une reprise dès la semaine prochaine.

Sets: 0-1 (18-25), 1-1 (25-13), 2-1 (25-17), 3-1 (25-18).

LEUVEN: Tuerlinckx, De Paepe, Bellaert, Defraing, Van Elsen, Peters, Blondeel, Witrouwen, Peeters, Debruyn, De Saedeleer, Peters, Valkiers.

WAREMME: Van Looveren, Fafchamps, Cocchini, Perin, Lallemand, Van Loon, Schroeven, Madsen, Vandooren, Cosemans, Verstraete, Abinet.