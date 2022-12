Le collectif braivois fait mouche

Cette saison, Romain Pirlet a fait ses premiers pas à la tête d’une équipe Dames. "Je connaissais les joueuses pour les avoir vues, pour certaines, à l’époque de Modave. Pour d’autres, je les ai vues la saison dernière avec Clément. Je ne partais donc pas dans l’inconnue mais il est vrai que j’ai dû m’adapter. Pas au niveau des exigences et de l’esprit de compétition mais, clairement, au niveau de mes paroles, de mes indications et des consignes. J’ai dû sortir de ma zone de confort pour m’adapter au basket féminin et c’est vraiment une très belle expérience", nous confiait un coach qui avait comme objectif 8 victoires sur la saison.