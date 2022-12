Au final, je suis content. On est là où on l’avait espéré. On est bien à cette dixième place parce qu’on a aussi creusé un écart sur les autres. Et je ne suis pas étonné par le niveau qu’on a affiché ces derniers temps. Il fallait le temps que les choses se mettent en place tout doucement. Et c’est le cas. Je ne dis pas qu’on est tranquille et que c’est dans la poche mais je pense que c’est bien parti. On a les armes pour vivre une saison tranquille. On a rarement été ridicule et on a souvent été battu sur des détails. Mon groupe bosse bien et progresse bien.

Vos jeunes ont bien progressé et en très peu de temps. Vous vous attendiez à ça aussi vite ?

Peut-être pas, mais en attendant, on y est et ils ont bien fait le job. J’ai toujours cru en eux. Et j’ai un groupe très réceptif qui a envie de progresser et de bosser. Et c’est souvent la base pour faire des résultats.

Le maintien, c’est le seul objectif désormais ou vous allez revoir les ambitions à la hausse ?

On va tenter de se sauver le plus vite possible. Et après ça, on tentera de se caler tranquillement dans la colonne de gauche, en essayant de finir le plus haut possible. Sans se prendre la tête.

Y a-t-il eu un déclic à un moment dans cette saison ?

Je pense que la victoire à Acren a changé pas mal de choses, oui. On a pris conscience de nos possibilités et on a été lancé. Après ça, on n’a d’ailleurs plus perdu et été plus en confiance. Cela veut dire quelque chose. Mais même si on a connu des moments compliqués, au fond de moi, je n’ai jamais vraiment douté. Je savais qu’à un moment, nos efforts allaient être payants.

Quelle va être la suite de votre parcours à Stockay ? Allez-vous prolonger ?

En théorie, je suis là pour deux saisons mais c’est de la théorie. Et on sait ce que ça veut dire en football. Moi, je veux rester. Je suis bien dans ce club et surtout avec ce président-là. Il faudra qu’on en parle dans les prochaines semaines. Mais tout me laisse penser que je vais rester.

Avec un Stockay encore plus ambitieux en 2023-2024 ?

Ce serait bien, oui. Mais encore une fois, on doit en parler. J’ai en tout cas le sentiment que Stockay a un beau potentiel.