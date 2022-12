Rallye - Loïc Dumont en route pour le WRC3

C’est un très beau programme donc qui attend les deux espoirs du rallye belge, même s’il s’annonce corsé. "On est très heureux, on ne s’y attendait pas vraiment. On a commencé à avoir des échos une fois le titre RC4 décroché à Huy, mais c’est le samedi soir à Spa que l’on a su qu’on continuait ensemble en 2023. Ensuite, l’annonce de ce programme WRC3 est tombée lors d’une réunion et on ne savait presque plus où se mettre, j’ai même cru à une blague. On va réaliser un rêve."

Et s’ils croyaient rêver, c’est que leur avenir au sein du RACB leur semblait assez flou. "On avait quelques pistes, quelques idées mais rien de concret. On a d’abord pensé à la Clio Rally3, pour rester chez Renault, mais elle n’arrivait qu’en avril au minimum, ce qui réduisait déjà la saison de presque quatre courses. De toute façon, cela n’aurait pas eu de sens car la concurrence aurait été faible voire nulle en Belgique. On s’était alors dit qu’on irait peut-être faire quelques manches à l’étranger avec la Clio Rally4, comme en championnat d’Europe par exemple, mais, là encore, ce n’était qu’une idée. Enfin, nous nous sommes dit que nous aurions droit à quelques piges avec la Citroën C3 Rally2 de chez CRT, mais nous savions que ce n’est pas vraiment pertinent aux yeux du RACB de progresser en terrain connu, tout en finissant malgré tout sixième, peut-être septième. On avait pensé à beaucoup de possibilités, mais pas à ça."

Programme rêvé, mais intense

S’il fait rêver, ce programme ne va pas être de tout repos pour les deux comparses. Habitués aux différents asphaltes belges, ils auront tout, ou presque, à apprendre. Sur les cinq manches au programme, Tom n’en connaît qu’une. Avec la Suède, la Croatie, la Sardaigne, l’Estonie, et la Grèce, les revêtements différents nécessiteront autant d’adaptation que d’apprentissage, tant pour le pilote que pour le copilote. "On va quasiment tout découvrir au final. Tom n’a jamais conduit de 4x4 (NDLR: Loïc a, lui, roulé avec Potty en Fiesta Rally2 en 2021), il n’a jamais roulé sur la terre, moi une seule fois, et encore moins sur la neige. Cela fait beaucoup à apprendre mais on va travailler comme il faut, on va se préparer et se mettre dans les meilleures conditions possible s. On sait que la concurrence sera très rude, on pense notamment à Laurent Pellier qui a déjà pas mal d’expérience, mais aux autres aussi comme à l’Espagnol Ortiz Palomo, qui a fini sur le podium des FIA Motorsport Games, et, donc, devant nous. Il va falloir accepter que nous ne serons pas les plus performants dès le début , mais l’idée est aussi de réduire l’écart le plus possible au fur et à mesure des spéciales avec un premier objectif commun à chaque course: terminer entiers et ramener la voiture."

Avant d’aborder la première course en Suède du 9 au 12 février 2023, les deux équipiers ne vont pas vraiment modifier leur façon de se préparer. Leur système ayant déjà payé cette année, pas de raisons, donc, de tout chambouler. "Notre façon de travailler ne va pas énormément changer, si ce n’est lors des reconnaissances. Avec deux passages stricts, il faudra être très efficaces et concentrés. On a par contre les vidéos onboard des spéciales et les parcours sont dévoilés bien plus tôt qu’en Belgique, on va pouvoir vite commencer la préparation, quitte à tenter de faire des notes avec ces infos-là, pour avoir déjà quelques bases. On a aussi envie de rouler quelques rallyes supplémentaires, en Belgique pour préparer la Croatie ou en France pour les manches sur terre, mais le budget doit être déterminé."

Sur le plan physique, pas de grandes différences non plus. "On a deux séances de préparation physique encadrées par le RNT par semaine, ça va continuer. Il faudrait peut-être cependant revoir notre alimentation et réduire les apéros", conclut Loïc Dumont en riant.