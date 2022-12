La surprise: les jeunes qui ont beaucoup progressé

On l’avoue tout de go: on ne donnait pas cher des chances de Stockay de s’en tirer en début de saison. À chaque match, c’était une flingue par rencontre sur le plan défensif. Ce qui, on s’en doute, coûtait très cher, trop cher à cette bande de jeunes peu rompus aux joutes de D2 ACFF. " On ne va jamais s’en sortir comme ça " avouait d’ailleurs un des membres du comité juste après le nul bêtement concédé face à Hamoir suite à une grosse erreur défensive. Et on comprenait ses craintes.