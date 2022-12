Football - P2A (bilan de mi-saison) : Benjamin Thiry et les Flémallois sont-ils intouchables ?

Dans un style parfois proche de celui de la Roja, les gars de Hervé Houlmont monopolisent le cuir pour tenter d’en faire le meilleur usage. "L’entraîneur nous demande de jouer au football, abonde Benjamin Thiry. Les longs ballons, ce n’est vraiment pas notre style. Avec les qualités que nous avons dans l’équipe, je pense d’ailleurs que nous sommes à notre place."

Serein et confiant, le défenseur bourlingueur se risque d’ailleurs à la comparaison. " J’ai connu pas mal d’équipes et j’ai du mal à me souvenir d’un groupe avec autant de talent" détaillait celui qui est passé par Bas-Oha, Verlaine, Warnant et Solières notamment.

«Le groupe était derrière Bernard Wegria»

Aussi fort ce groupe soit-il, il a néanmoins dû composer avec un changement d’entraîneur. Sans pour autant que l’impact se fasse ressentir au niveau des résultats. "Le groupe était derrière Bernard Wegria mais, lorsqu’il a arrêté, nous sommes restés concentrés sur notre objectif de titre. Hervé Houlmont a, lui, apporté davantage de discipline au groupe" expliquait l’ancien Jehaytois.

Difficile, donc, de voir ce qui pourrait arriver à des Bordeaux qui semblent imperturbables. "Sans prétention, notre seul adversaire, c’est nous. Nous avons joué contre tout le monde et aucune équipe ne nous a été supérieure dans le jeu. Si je devais pointer une équipe à surveiller, je citerais Jehay. Pour les avoir côtoyés, je sais à quel point ils sont soudés" mettait en garde Benjamin Thiry. Un adversaire qui est d’ailleurs le seul à précéder Flémalle au classement de la seconde tranche.