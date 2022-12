Enzo Noël remporte la corrida de Hannut

Enzo Noël trop fort

La course débute tambour battant avec un départ canon du futur vainqueur, Enzo Noël. Derrière lui, on tente de suivre son sillage mais dès la fin du premier tour, il ne reste qu’un seul concurrent qui s’accroche. Adrien Noël, le frère d’Enzo, est légèrement distancé et finira à une belle sixième position. Les longues foulées du coureur du WACO impressionnent et finissent par distancer l’ensemble de ses rivaux. Seul sur son île, le Hannutois s’impose au bout d’un intense effort de 29 minutes et 45 secondes. Une jambe au-dessus de la concurrence, Enzo Noël est d’ailleurs le seul à passer sous la mythique barre des trente minutes (NDLR: son plus proche concurrent a fini en 31 minutes).

Moins de coureurs qu’auparavant

Pour Raymond Demaret, responsable de Hannut jogging, le succès est total. "Tout s’est bien passé, embraye celui qui pratique l’athlétisme depuis 25 ans et qui officie également comme speaker de la corrida depuis la première édition. Il y avait quelques inquiétudes parce qu’avec les crises énergétiques, on avait peur que les gens ne se déplacent plus par faute de moyens. Globalement, on est satisfait. Il y a environ 600 coureurs, ce qui est moins que les années précédentes où on tournait plus autour des 800 participants. Mais après deux ans d’interruption à cause du Covid-19, on peut dire que c’est une bonne rentrée. Le temps n’a pas joué en notre faveur mais je savais que les conditions n’ébranleraient pas la motivation des coureurs."